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Giriş Tarihi: 26.3.2021 02:41

'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi

AA
Nijerya'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi

Batı Afrika ülkesi 'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kaldığı kamp bombalandı, çok sayıda çete üyesi öldürüldü

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan yaptığı açıklamada, eyaletin Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Koleji'nde kaçırılan 39 öğrenciyi kurtarmak için ordunun operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda silahlı çetenin sığınakları ve kampının imha edildiğini aktaran Aruwan, çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Aruwan, kaçırılan 39 öğrenciyi bulmak için kurtarma operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

180 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Koleji'ne düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarılmıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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Nijerya'da öğrencileri kaçıran silahlı çetenin kampı imha edildi
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