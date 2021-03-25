Rusya Devlet Başkanı Putin’den başkanlık hamlesi! Merakla beklenen yasada flaş gelişme

Putin'in geçen iki dönem görev süresinin sıfırlanmasını öngören tasarıya dair yeni bir gelişme, dün yaşandı. Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma, Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolunu açan anayasa tasarını onayladı.

MART AYI SONU BEKLENİYOR

Rusya alt meclisinin bu kararı, 2024 yılında görev süresi dolacak olan Putin'i sevindirdi. Ancak tasarının yasa olabilmesi için paketin parlamentonun üst kanadı tarafından da onaylanması gerekiyor.