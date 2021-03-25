Rusya Devlet Başkanı Putin’den başkanlık hamlesi! Merakla beklenen yasada flaş gelişme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin siyasi sistemini değiştirecek ve 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği, yaz aylarından bu yana gündemdeki yerini koruyor.
ALT MECLİSİN DE ONAYINI ALDI
Yeni anayasa tasarısına göre Putin'in, ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresini sıfırlayan madde, haziran ayında halk oylamasına sunulmuş ve kabul edilmişti.
Putin'in geçen iki dönem görev süresinin sıfırlanmasını öngören tasarıya dair yeni bir gelişme, dün yaşandı. Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma, Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolunu açan anayasa tasarını onayladı.
MART AYI SONU BEKLENİYOR
Rusya alt meclisinin bu kararı, 2024 yılında görev süresi dolacak olan Putin'i sevindirdi. Ancak tasarının yasa olabilmesi için paketin parlamentonun üst kanadı tarafından da onaylanması gerekiyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre üst meclis, söz konusu değişiklikleri mart ayı sonunda gözden geçirecek. Tasarının üst meclisin de onayını alması halinde Putin tarafından da imzalanarak yürürlüğe girecek.Putin’e 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan halk oylamasından "yüzde 77,92 evet" çıktı