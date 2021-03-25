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Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:17 Son Güncelleme: 25.3.2021 12:02

Devlet Başkanı Putin’den başkanlık hamlesi! Merakla beklenen yasada flaş gelişme

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den başkanlık hamlesi! Merakla beklenen yasada flaş gelişme

’da geçtiğimiz haziran ayında yapılan anayasa değişikliği referandumunun ardından Rusya Devlet Başkanı ’in görevde kalma süresinin uzamasının önündeki bir engel daha kalktı. Halk oylamasında kabul edilen değişikliğe göre Putin, başkanlık koltuğunda 2036 yılına kadar kalma isteğinde elde ettiği olumlu adımın ardından meclis desteğini de aldı. Rus alt meclisi, yasa tasarısına onay verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin siyasi sistemini değiştirecek ve 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği, yaz aylarından bu yana gündemdeki yerini koruyor.

ALT MECLİSİN DE ONAYINI ALDI

Yeni anayasa tasarısına göre Putin'in, ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresini sıfırlayan madde, haziran ayında halk oylamasına sunulmuş ve kabul edilmişti.

Putin'in geçen iki dönem görev süresinin sıfırlanmasını öngören tasarıya dair yeni bir gelişme, dün yaşandı. Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma, Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolunu açan anayasa tasarını onayladı.

MART AYI SONU BEKLENİYOR

Rusya alt meclisinin bu kararı, 2024 yılında görev süresi dolacak olan Putin'i sevindirdi. Ancak tasarının yasa olabilmesi için paketin parlamentonun üst kanadı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre üst meclis, söz konusu değişiklikleri mart ayı sonunda gözden geçirecek. Tasarının üst meclisin de onayını alması halinde Putin tarafından da imzalanarak yürürlüğe girecek.

Putin’e 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan halk oylamasından "yüzde 77,92 evet" çıktı

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den başkanlık hamlesi! Merakla beklenen yasada flaş gelişme
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