S-400’lerin alım işi bitmiştir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Türkiye ya da ABD'de geniş kapsamlı bir toplantı yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Blinken'la görüşmesinin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve birçok meselenin açıkça ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu, bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu kaydetti. ABD'nin, terör örgütü PKK/PYD'ye desteği ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki mevcudiyeti gibi konuların, ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentilerini bir kere daha aktardığını belirtti.Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise "S-400'lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik" açıklamasında bulunarak bu konuda ikili düzeyde bir çalışma grubu oluşturulabileceğine işaret etti. Türkiye'nin ileride hava savunmasına yönelik ihtiyaçlarını müttefiklerinden karşılamaya yönelik olumlu bir tutum içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Afganistan'da barış için Türkiye'de düzenlenecek toplantıya da değinerek, "Doha'ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. Blinken Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadele işbirliğinin devamını arzu ediyorum" ifadesini kullanırken önceki gün de Türkiye'nin NATO'da 'demirli kalmaya' devam etmesi gerektiğini söylemişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, "İki bakan, ABD ile Türkiye arasındaki uzun süreli güvenlik işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve özellikle Suriye ile Afganistan'da ortak çıkarların olduğuna dikkati çekti" açıklamasında bulundu.