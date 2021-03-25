Son dakika: 3 yeni mutasyon! Daha bulaşıcı ve daha güçlü





VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Brezilya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 158 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede, toplam can kaybı 298 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 12 milyon 136 bin 615'e ulaştı.