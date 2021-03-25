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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor!
Giriş Tarihi: 25.3.2021 21:10 Son Güncelleme: 25.3.2021 21:13

Son dakika: Biden'dan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor!

İHA
Son dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor!

Başkanı ilk basın toplantısını düzenledi. Biden toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, ’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs’a kadar çekilmesinin “zor” olduğunu ifade ederek, Afganistan’da “uzun süre” kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısı düzenledi. Biden gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"100 GÜN İÇİNDE 200 MİLYON KİŞİ AŞILANACAK"

Biden basın toplantısında, 100 gün içinde 200 milyon kişiyi Covid-19'a karşı aşılanmayı hedeflediğini açıkladı.

"HER YIL YAŞANIYOR"

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve "her yıl" yaşandığını belirtti.

"PROBLEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN SEÇİLDİM"

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, "Problemleri çözmek için seçildim" dedi.

"ABD ASKERİNİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ 1 MAYIS'A KADAR ÇEKİLMESİ ZOR"

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek, Afganistan'da "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

2024'TE YENİDEN ADAY OLACAK

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, 2024'de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını duyurdu.

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Son dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor!
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