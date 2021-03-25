Son dakika haberi: Bill Gates'ten coronavirüs açıklaması! İşte dünyanın normale döneceği tarih...

125 MİLYON KİŞİ ENFEKTE OLDU

Bill Gates, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, yeryüzünde milyonlarca kişinin ölümüne, "bir savaştan çok, hızla yayılabilen bir virüs"ün neden olabileceğini söylemişti. Bugüne kadar elde edilebilen verilere göre, Covid-19 nedeniyle küresel düzeyde 125 milyon kişi koronavirüsten enfekte oldu ve yaklaşık 1.2 milyon kişi yaşamını yitirdi.