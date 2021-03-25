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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs aşısı kimlerde etkili! Koronavirüs aşı araştırmasından çarpıcı bir sonuç çıktı
Giriş Tarihi: 25.3.2021 21:15

SON DAKİKA HABERİ: aşısı kimlerde etkili! Koronavirüs aşı araştırmasından çarpıcı bir sonuç çıktı

AA
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs aşısı kimlerde etkili! Koronavirüs aşı araştırmasından çarpıcı bir sonuç çıktı

SON DAKİKA HABERİ: tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, bilim insanları da virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların merak ettiği konu ise, hangi aşı kimlerde etkili olacak? Yaşlılarda, hamilelerde koronavirüs aşısı etilili mi? Konuyla alakalı gelen son dakika açıklamasına göre, Pfizer/BioNTech ve ilaç firmalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.

Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlar üzerindeki etkileri incelendi.

84'ü hamile, 31'i emziren ve 16'sı hamile olmayan 131 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğunu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, aşının ardından hamile ve emziren kadınlardaki antikor seviyeleri, hamile olmayan kadınlardaki antikor seviyesiyle eşdeğer çıktı.

Deneklerde aşının sağladığı antikor seviyesi ise enfekte olduktan sonra kazanılan doğal bağışıklıktan "şaşırtıcı seviyede yüksek" çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs aşısı kimlerde etkili! Koronavirüs aşı araştırmasından çarpıcı bir sonuç çıktı
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