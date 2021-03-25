SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs aşısı kimlerde etkili! Koronavirüs aşı araştırmasından çarpıcı bir sonuç çıktı

84'ü hamile, 31'i emziren ve 16'sı hamile olmayan 131 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğunu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiğini gösterdi.