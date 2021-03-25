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Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:33 Son Güncelleme: 25.3.2021 11:47

Son dakika: ’den açıklaması!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Merkel’den Türkiye açıklaması!

Son dakika haberi… Başbakanı , "'nin 'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi… Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın gerilimi tırmandırmaya yönelik provokasyon çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de gösterdiği kararlı tutuma, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den flaş açıklama geldi.

İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler olduğunu söyledi.

Merkel ayrıca, Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini de ekledi.

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Son dakika: Merkel’den Türkiye açıklaması!
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