Son dakika: Merkel’den Türkiye açıklaması!

Son dakika haberi… Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın gerilimi tırmandırmaya yönelik provokasyon çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de gösterdiği kararlı tutuma, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den flaş açıklama geldi.

İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler olduğunu söyledi.

Merkel ayrıca, Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini de ekledi.

AYRINTILAR GELİYOR...