ABD, Afganistan'dan çekiliyor mu? Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Psaki, ABD'li tüketicilerin paralarının nereye gittiğini bilmeye hakkı olduğunun altını çizerek "Uluslararası toplumun, Çin'in özel şirketlere karşı piyasalarına bağlılığını silah olarak kullanmasına karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞI İÇİN DSÖ'NÜN RAPORU BEKLENİYOR

Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield'in, Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi. Dünya Sağlık Örgütünün konuyu araştırdığına ve yakın zamanda bir rapor yayımlayacağına işaret eden Psaki, "Bu rapor yayımlandığında, Kovid-19'un ilk zamanları ve çıkış noktasına dair birçok şeyi öğrenmiş olacağız. Böylece de gelecek krizlere daha iyi hazırlanabiliriz." yorumunu yaptı. Psaki, DSÖ'nün soruşturmasında şeffaflığın önemli olduğunu vurguladı.