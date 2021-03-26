ABD, Afganistan'dan çekiliyor mu? Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, daha önce açıklanan Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"1 MAYIS'A KADAR AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMEMİZ ZOR"
Biden'ın dün yaptığı basın toplantısında, "1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmemiz zor gibi." ifadesine açıklık getiren Psaki, Biden'ın bölgedeki lojistik durumu göz önüne alarak böyle bir çıkarımda bulunduğunu kaydetti.
"BİDEN HENÜZ NİHAİ KARARINI VERMEDİ"
Psaki, "Bölgedeki duruma bakılırsa 1 Mayıs'a kadar çıkmamız zor gibi, Biden da bunu söyledi. Biz Afganistan'ın yeniden teröristler için cennet olmasını istemiyoruz. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimizle irtibat içindeyiz. Ancak Biden henüz nihai kararını vermedi." diye konuştu.
ÇİN'E MESAJ
Çin'in Uygur Türklerini zorla çalıştırması nedeniyle kendileriyle ticareti kesen firma ve şirketlere uyguladığı baskıya da değinen Psaki, "Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki korkunç insan hakları ihlallerinden alıkoymak ve zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını durdurmak için güçlü adımlar atıyoruz." dedi.
Psaki, ABD'li tüketicilerin paralarının nereye gittiğini bilmeye hakkı olduğunun altını çizerek "Uluslararası toplumun, Çin'in özel şirketlere karşı piyasalarına bağlılığını silah olarak kullanmasına karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞI İÇİN DSÖ'NÜN RAPORU BEKLENİYOR
Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield'in, Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi. Dünya Sağlık Örgütünün konuyu araştırdığına ve yakın zamanda bir rapor yayımlayacağına işaret eden Psaki, "Bu rapor yayımlandığında, Kovid-19'un ilk zamanları ve çıkış noktasına dair birçok şeyi öğrenmiş olacağız. Böylece de gelecek krizlere daha iyi hazırlanabiliriz." yorumunu yaptı. Psaki, DSÖ'nün soruşturmasında şeffaflığın önemli olduğunu vurguladı.
NE OLMUŞTU?
ABD'nin eski Başkanı Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Başkanlık Seçimleri'nden önce yaptığı açıklamada, Afganistan'da kalan son Amerikan askerlerinin de Noel'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görev yapan ve geriye kalan az sayıdaki kahraman kadın ve erkeklerimizi Noel'e kadar evlerine getirmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.