AB’den Türkiye’ye işbirliği mesajı

AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisinin Türkiye bölümü, video konferansla gerçekleştirilen toplantı sırasında yayımlandı. Bildiride, AB'nin Doğu Akdeniz'in istikrarlı ve güvenli olmasında, ayrıca Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı çıkara dayanan bir ilişkide yararı bulunduğu vurgulandı. Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinden, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlamasından ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler yapılacak olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildiride şu ifadeler yer aldı: "Gerginliğin düştüğü mevcut durumun devam etmesi ve Türkiye'nin yapıcı şekilde çalışması şartıyla ve önceki AB Konseyi sonuçlarında belirlenen koşullara bağlı olarak son dönemdeki daha olumlu dinamiği güçlendirmek için AB, ortak ilgi alanlarında işbirliğini geliştirmek üzere Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde çalışmaya ve hazirandaki AB Konseyi toplantısında daha fazla karar almaya hazırdır." AB liderleri, AB Komisyonu'nu Gümrük Birliği'nin tüm üye ülkelere etkili şekilde uygulanması sağlanarak uygulamadaki mevcut zorlukları ele almak üzere Türkiye ile görüşmeleri yoğunlaştırmaya davet etti. Liderler, buna paralel olarak AB Konseyi'ni de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için yetki üzerinde çalışmaya davet etti.Bildiride, "Kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel konular gibi karşılıklı ilgi alanlarında Türkiye ile yüksek düzeyli iş diyaloğu başlatmaya hazırız. AB Komisyonu'nu, Türkiye ile halklar arasında temas ve seyahat konularında işbirliğinin nasıl güçlendirileceğini araştırmaya davet ediyoruz" denildi. Ayrıca Türkiye'nin 4 milyon civarında Suriyeliye ev sahipliği yapmasının takdirle karşılandığı vurgulandı. "AB'nin mültecilere ve ev sahipliği yapan topluluklara yardımının devam etmesi konusunda mutabıkız" denilen bildiride şunlar kaydedildi: "AB Komisyonu'nu Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer yerlerindeki Suriyeli mülteciler için finansmanın devamı konusunda AB Konseyi'ne teklif sunmaya davet ediyoruz." AATÜRKİYE, bildiriye, Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla yanıt verdi:Sonuç bildirisinde temel alınan raporun, birkaç üye ülkenin dar görüşlü iddialarının etkisinde ve tek yönlü bakış açısıyla kaleme alındığı görülmüştür. Bununla birlikte, bildiriye yansıtılmaya çalışılan söylemi memnuniyetle karşılıyoruz.AB tarafından olumlu gündem temelinde somut adımlar atılması haklı beklentimizdir. Bu adımların zirve bildirisinde koşullara bağlanması ve hazirana ertelenmesinin, yakalanan olumlu ivmenin kaybolmasına sebebiyet vermemesini umut ediyoruz.Ortak çıkarlarımıza hizmet eden tüm alanlarda yerleşik üst düzey diyalog mekanizmalarının derhal başlatılmasından yanayız.AB'nin, ülkemizin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini yasadışı olarak nitelendirmesi uluslararası hukuka aykırıdır. AB'nin bu konuda yetki ve yargı hakkı da bulunmamaktadır.AB'nin ortak çıkarlarımız yönünde atacağı olumlu adımlar, aday Türkiye tarafından olumlu adımlarla karşılanacaktır. ANKARA