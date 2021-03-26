Almanya'da korkutan açıklama: Günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da son açıklanan verilere göre, 2 milyon 732 bin 130 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam 76 bin 116 kişinin hayatını kaybettiği, 2 milyon 467 bin 600 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede 188 bin 414 aktif vaka bulunduğunu ve bunlardan 3 bin 209'unun durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

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