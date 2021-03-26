Avustralya kabusu yaşıyor! Ölümcül "örümcek istilası" paniği

BÖLGE HALKINA UYARI!

Bölge sakinlerine "huni ağ örümceği" veya Latince adıyla "Atrox robustus" ile karşılaşmaya hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı. Yeni Güney Galler'in Orta Sahil bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri tarafından yapılan uyarıda, yağışlı hava ve sellerin ardından gelen sıcak havanın bu ölümcül örümcek için mükemmel koşullar oluşturduğu ifade edildi.