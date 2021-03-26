Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avustralya kabusu yaşıyor! Ölümcül "örümcek istilası" paniği
Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:55 Son Güncelleme: 26.3.2021 13:09

kabusu yaşıyor! Ölümcül "örümcek istilası" paniği

İHA
Avustralya kabusu yaşıyor! Ölümcül örümcek istilası paniği

'da son yüzyılda görülen en kötü sel felaketinin ardından bu kez de 'ölümcül örümcek istilası' paniği yaşanıyor. Bölge sakinlerine "" veya Latince adıyla "Atrox robustus" ile karşılaşmaya hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Avustralya, 1 haftadır etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Yüzyılın en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığı ülkede, Sidney'in bazı bölgelerini de kapsayan yoğun yağış sonrası bölgede ölümcül örümcek istilası paniği başladı.

BÖLGE HALKINA UYARI!

Bölge sakinlerine "huni ağ örümceği" veya Latince adıyla "Atrox robustus" ile karşılaşmaya hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı. Yeni Güney Galler'in Orta Sahil bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri tarafından yapılan uyarıda, yağışlı hava ve sellerin ardından gelen sıcak havanın bu ölümcül örümcek için mükemmel koşullar oluşturduğu ifade edildi.

EVLERE GİREBİLİR

Eyaletin son yüz yılda gördüğü en kötü selin ardından gelecek sıcak havanın, bir huni ağ örümceği istilasının başlaması için mükemmel birleşim olacağı, bu durumun da örümceklerin kısa sürede bölge sakinlerinin yaşadığı evlere de girebileceği anlamına geldiği vurgulandı.

Huni ağ örümceklerinin genellikle Sidney'den Newcastle'a kadar uzanan bölgesinde yaşadığı aktarıldı. Huni ağ örümceklerini güvenli bir şekilde yakalayabileceklerine inananların, bunları yakalayıp panzehir programına katılmak üzere sürüngen parkına bırakmaları tavsiye etti.
Huni ağ örümceği, dünyadaki en zehirli tarantula türleri arasında yer alıyor.

Avustralya sular altında! Binlerce kişiye tahliye kararı

ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya kabusu yaşıyor! Ölümcül "örümcek istilası" paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA