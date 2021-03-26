Biden’ın hedefi 2024’te yeniden aday olmak

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısını Beyaz Saray'da düzenledi. Biden, gelecek planlarına ilişkin "2024 seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyorum" diye konuştu. 78 yaşındaki Biden'ın, "120 yıl önce Senato'ya girdiğimde" şeklinde bir cümle kurması ise sosyal medyada gündem oldu. Çin ile çetin bir karşılaşma değil, rekabet peşinde olduklarını da vurgulayan Biden, "Çin dünyada hâkimiyet kurma, dünyanın en zengin ve güçlü ülkesi olma hedefinde ama benim başkanlığım döneminde bu olmayacak" ifadesini kullandı. AA