Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Bir sonraki salgın hastalığa onlar neden olabilir!

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmada, ilerleyen yıllarda meydana gelebilecek pandemilere neden olma ihtimali en yüksek 10 hayvan açıklandı. Liverpool Üniversitesi'nden Maya Wardeh ve New York'taki Cary Ekosistem Çalışmaları Enstitüsü'nden Barbara Han tarafından oluşturulan algoritma üzerinden yapılan araştırmada, birden daha fazla corona virüs taşıyabilen canlı sayısının daha önce bilinenin aksine çok daha fazla olduğu belirtildi.
NTV'nin haberine göre; New York, Millbrook'taki Cary Ekosistem Çalışmaları Enstitüsü'nde hastalık ekolojisi uzmanı olan Barbara A. Han, canlıların Covid-19 hastalık riskini tahmin etmek için mevcut algoritmalara yeni ekolojik kombinasyonlar eklediklerini ve birçok canlının Covid-19'u yayabileceğini bildirdi.
İşte bilim insanlarının oluşturduğu algoritmalarla elde ettikleri verilere göre bir sonraki pandemiye neden olma ihtimali olan 10 hayvan:
AT NALI YARASASI
Yarasalar, Covid-19 da dahil olmak üzere birçok corona virüs ile ilişkilendiriliyor. At nasıl yarasasının ise yapılan algoritma ve araştırmalar sonrasında bünyesinde 68 farklı corona virüs barındırabildiği açıklandı.
KİRPİ
Yapılan çalışmada kirpilerin çok sık belirtilmemesine karşılık büyük bir risk taşıdığı açıklandı.
EV KEDİSİ
Pandeminin başladığı günden bu tarafa dünyanın birçok yerindeki kedilerde Covid-19 vakaları bildirilirken kedilerin virüsü taşıyabildiği ve yayma ihtimallerinin olduğu açıklandı.
ÇİFTLİK DOMUZU
Geçmişte ortaya çıkan birçok salgın hastalık ile ilişkilendirilen çiftlik domuzunun aynı anda birden fazla corona virüsü bünyesinde barındırabildiği açıklandı. Bilim insanları bu durumun yeni hastalıklar çıkmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
MANDA
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları süt üretimi için çiftliklerde yaygın olarak bulunan mandaların Covid-19'a karşı yüksek duyarlılığı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.
AFRİKA YEŞİL MAYMUNU
Bilim insanları insan genetik yapısına çok benzer bir genetik yapıya sahip olan Afrika Yeşil Maymunu'nun göz önünden ayrılmaması gereken canlılar olduğunu belirtti.
ASYA MİSK KEDİSİ
Bilim insanları, Asya Misk Kedisi'nin diğer corona virüs türleriyle bağlantılı olduğunu ve insanlarla sık sık bir araya gelen bir tür olduğu için tehlike içerdiğini söyledi.
PANGOLİN
Covid-19'un başladığı günden bu yana en tehlikeli canlılar arasında gösterilen Pangolin, virüsün durduğu ve konakladığı bir istasyon olarak sık sık araştırmalara konu oldu. Bilim insanları Pangolinlerin, ondan fazla corona virüse ev sahipliği yapabildiğini bildirdi.
KIZIL TİLKİ
Dünyanın birçok yerinde kürkü için yetiştirilen Kızıl Tilki'nin corona virüslere ev sahipliği yapabileceği açıklanırken, insanlara da virüs bulaştırabileceği belirtildi. Ayrıca çok çevik bir canlı olan Kızıl Tilki'nin doğaya kaçması durumunda vahşi canlılara da corona virüs taşıyabileceğinin altı çizildi.Son dakika haberi: Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması! İşte dünyanın normale döneceği tarih... Brezilya'da korkutan tablo: İlk kez bir günde 100 binden fazla Covid-19 vakası