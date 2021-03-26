Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Bir sonraki salgın hastalığa onlar neden olabilir!

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmada, ilerleyen yıllarda meydana gelebilecek pandemilere neden olma ihtimali en yüksek 10 hayvan açıklandı. Liverpool Üniversitesi'nden Maya Wardeh ve New York'taki Cary Ekosistem Çalışmaları Enstitüsü'nden Barbara Han tarafından oluşturulan algoritma üzerinden yapılan araştırmada, birden daha fazla corona virüs taşıyabilen canlı sayısının daha önce bilinenin aksine çok daha fazla olduğu belirtildi.