Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki camiye yönelik çirkin saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır.

SORUMLULAR BİR AN ÖNCE TESPİT EDİLEREK YARGIYA SEVK EDİLMELİ!

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz.

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