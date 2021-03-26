DSÖ'den "Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin" çağrısı

Açıklamada, denizcilere ve uçak mürettebatına seyahat ettikleri ülkelere giriş için bir koşul olarak Kovid-19 aşısı kanıtı sunma ihtiyacının doğabileceğine işaret edildi.

Kovid-19 salgınının insan yaşamı ve küresel ekonomi için yıkıcı sonuçları tetiklediği vurgulanan açıklamada, "Deniz ve hava taşımacılığı, küresel ticaret ve hareketliliğin temelini oluşturan ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik iyileşmenin anahtarı olan iki temel faaliyettir." ifadesi kullanıldı.