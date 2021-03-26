Hollanda polisinden ırkçı paylaşım

ALMANYA'DAN sonra Hollanda polis teşkilatı içerisindeki faşist polisler de deşifre oldu. Göçmen düşmanı polislerin WhatsApp gruplarında gerçekleştirdikleri yazışmada, 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın ölümünden sonra, "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandıkları belirlendi. Irkçılık içerikli yazışmalardan birinde, Müslümanların her zaman dezavantajlı sosyal konuma sahip olduklarının yazıldığı aktarıldı. Ortaya çıkan skandal paylaşımlarda, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki tramvayların imha edilebileceği sözlerine yer verildiği de belirtildi. Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, yazışmalarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hümeyra Ergincanlı, 16 Aralık 2018 günü okuldan dönerken eski erkek arkadaşı Bekir Eraslan tarafından öldürülmüştü.