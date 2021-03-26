Hz. Muhammed’e saygısızlık yapılan okulda flaş gelişme! İngiliz Eğitim Bakanı'ndan tepki çeken açıklama

SAYGISIZLIĞA "ÖZGÜRLÜK" YORUMU

Sözlerine, "Okullar derse katkı sağlayacak veya tartışmalı konuları gündeme getirebilecek her türlü materyali ve konuyu konu edinmekte tamamen özgürdür. Böylesi tartışmalı konular karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde konuşulmalıdır." şeklinde devam eden Williamson'ın bu açıklamaları oldukça tepki çekti.

Eğitim Bakanı'nın bu sözde demokratik ifadelerini eleştirenler, konu İslam düşmanlığına gelince hükümetin bunu "fikir özgürlüğü" olarak yansıtmasına isyan etti.

Bakanın bu açıklamalarıyla iyice alevlenen gösteriler nedeniyle Batley Okulu, bugün eğitimi durdurma kararı aldı. Okul önündeki kalabalığın artmasından endişe eden okul yönetimi, eğitimi durdurma kararını ise polis yardımıyla açıkladı.

İngiltere’de Hz. Muhammed’e saygısızlık! Öğretmenden tepki çeken karikatür paylaşımı