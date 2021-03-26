Hz. Muhammed’e saygısızlık yapılan okulda flaş gelişme! İngiliz Eğitim Bakanı'ndan tepki çeken açıklama

İngiltere'nin Batı Yorkshire ilçesinde bulunan Batley Okulu'nda geçtiğimiz günlerde skandal bir olay yaşandı. Okulda görev yapan ve İslam karşıtlığıyla bilinen bir öğretmen, ders sırasında öğrencilerine Hz. Muhammed'i aşağılayan bir karikatür gösterdi.
PROTESTO GÖSTERİLERİ BÜYÜYOR
Daha önce de benzer bir eylemde bulunduğu öğrenilen öğretmenin bu hareketinden rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi sonrası veliler, okul yönetimine şikayette bulundu. İslam düşmanı öğretmenin görevden alınmasını isteyen veliler, okul yönetiminin sadece soruşturma açması karşısında dün okul önünde protesto gösterilerine başladı.
Batley Okulu'nun önünde giderek artan kalabalığın ardından İngiliz basınında da geniş yankı uyandıran olaya dair yeni gelişmeler yaşandı.
BAKAN ÖĞRETMENİ SAVUNDU
İngiliz Eğitim Bakanı Gavin Williamson'dan konuyla ilgili flaş açıklama geldi. Williamson, Hz. Muhammed'e hakaret eden öğretmene adeta arka çıktı. Williamson, öğretmenin ölüm tehdidi aldığını belirterek durumu kınadı. Okul önünde büyüyen protesto gösterilerine de ateş püsküren Williamson, gösterilerin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
"PROTESTOLAR KABUL EDİLEMEZ"
Williamson konuya dair yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerin gözünü korkutmak veya onları tehdit etmek asla kabul edilemez. Biz bakanlık olarak böyle durumlarda velileri ve okul yönetimini diyaloğa çağırırız. Ancak bu protesto gösterilerinde gördüğümüz şey tamamen akıl dışıdır ve hemen sona ermelidir." ifadelerini kullandı.
SAYGISIZLIĞA "ÖZGÜRLÜK" YORUMU
Sözlerine, "Okullar derse katkı sağlayacak veya tartışmalı konuları gündeme getirebilecek her türlü materyali ve konuyu konu edinmekte tamamen özgürdür. Böylesi tartışmalı konular karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde konuşulmalıdır." şeklinde devam eden Williamson'ın bu açıklamaları oldukça tepki çekti.
Eğitim Bakanı'nın bu sözde demokratik ifadelerini eleştirenler, konu İslam düşmanlığına gelince hükümetin bunu "fikir özgürlüğü" olarak yansıtmasına isyan etti.
Bakanın bu açıklamalarıyla iyice alevlenen gösteriler nedeniyle Batley Okulu, bugün eğitimi durdurma kararı aldı. Okul önündeki kalabalığın artmasından endişe eden okul yönetimi, eğitimi durdurma kararını ise polis yardımıyla açıkladı.İngiltere’de Hz. Muhammed’e saygısızlık! Öğretmenden tepki çeken karikatür paylaşımı