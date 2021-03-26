Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de Hawk T1 tipi eğitim uçağı düştü: Uçakların kullanımı durduruldu
Giriş Tarihi: 26.3.2021 14:56 Son Güncelleme: 26.3.2021 15:02

'de Hawk T1 tipi eğitim uçağı düştü: Uçakların kullanımı durduruldu

DHA
İngiltere'de Hawk T1 tipi eğitim uçağı düştü: Uçakların kullanımı durduruldu

Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından eğitim uçuşlarında kullanılan Hawk T1 tipi savaş uçağının düşmesi üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, uçağın kullanımının inceleme nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından eğitim uçuşlarında kullanılan Hawk T1 tipi savaş uçağı, ülkenin Cornwall bölgesine yapılan eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada iki pilot fırlatma koltuğu ile atlayarak hayatta kalmayı başardı.

UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İngiltere Savunma Bakanlığı, uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, uçağın kullanımının durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Güvenlik bizim en büyük endişemizdir. RAF, soruşturmalar devam ederken ihtiyati tedbir olarak Hawk T1 operasyonlarını geçici olarak durdurmaya karar verdi. Daha fazla bilgi elde edildikçe durumu incelemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü!

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de Hawk T1 tipi eğitim uçağı düştü: Uçakların kullanımı durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA