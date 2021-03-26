İngiltere’nin en genç şans oyunu kazananıydı... Şimdi bu halde

İngiltere, zamanında "ülkenin en genç şans oyunu kazananı" olarak oldukça dikkat çeken kadını konuşuyor.
16 YAŞINDAYKEN BÜYÜK ÖDÜLE KONMUŞTU
2003 yılında, 16 yaşındayken tam 1.8 milyon sterlinlik (yaklaşık 19.8 milyar Türk lirası) büyük ödülü kazanan, şimdi 33 yaşında olan Callie Rogers, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Rogers, geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu maddenin etkisindeyken 4x4 jipiyle büyük bir kaza geçirdi. Uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu için kendisini çevirmek isteyen polislerden kaçan, o sırada yüksek hız nedeniyle taklalar atan Rogers, büyük kazadan şans eseri hayatta kaldı.
18 YIL SONRA BU HALE GELDİ
Kaza sonrası ehliyetine iki yıl el konan kadının, 2003 yılında kazandığı büyük ödül nedeniyle oldukça konuşulan 16 yaşındaki kız olduğunun anlaşılmasının ardından ise tüm gözler, kadının şimdiki haline çevrildi.
DEVLET DESTEĞİYLE AYAKTA
Aradan geçen 18 yılda 4 çocuk sahibi olan ve uyuşturucu bağımlısı olan kadının, tüm servetini tükettiği anlaşıldı.
Yıllardır devletin yoksullara yaptığı destekle hayatta kaldığı anlaşılan kadının, büyük servetini nasıl bitirdiği ise merak konusu oldu. İngiliz basını ise, servetin nasıl harcandığıyla ilgili ayrıntılı bir araştırma yayınladı.
Buna göre Rogers, servetinin büyük bir kısmını dövme yaptırmaya ve göğsüne silikon taktırma ameliyatlarına harcadı.
Rogers, kısa sürede erittiği servetini ise işte bunlara harcadı: