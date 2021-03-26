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Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:13 Son Güncelleme: 26.3.2021 11:26

’nin en genç şans oyunu kazananıydı... Şimdi bu halde

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’nin en genç şans oyunu kazananıydı... Şimdi bu halde

’de şans oyunundan 2003 yılında 16 yaşındayken 1.8 milyon sterlinlik (yaklaşık 19.8 milyar Türk lirası) kazanan kadının, aradan geçen 18 yılın ardından geldiği nokta basınında oldukça dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu madde etkisindeyken cipiyle ciddi bir trafik kazası geçirmesinin ardından yeniden gündeme gelen 33 yaşındaki ’ın, servetini nasıl harcadığı merak konusu oldu.

İngiltere, zamanında "ülkenin en genç şans oyunu kazananı" olarak oldukça dikkat çeken kadını konuşuyor.

16 YAŞINDAYKEN BÜYÜK ÖDÜLE KONMUŞTU

2003 yılında, 16 yaşındayken tam 1.8 milyon sterlinlik (yaklaşık 19.8 milyar Türk lirası) büyük ödülü kazanan, şimdi 33 yaşında olan Callie Rogers, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Rogers, geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu maddenin etkisindeyken 4x4 jipiyle büyük bir kaza geçirdi. Uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu için kendisini çevirmek isteyen polislerden kaçan, o sırada yüksek hız nedeniyle taklalar atan Rogers, büyük kazadan şans eseri hayatta kaldı.

18 YIL SONRA BU HALE GELDİ

Kaza sonrası ehliyetine iki yıl el konan kadının, 2003 yılında kazandığı büyük ödül nedeniyle oldukça konuşulan 16 yaşındaki kız olduğunun anlaşılmasının ardından ise tüm gözler, kadının şimdiki haline çevrildi.

DEVLET DESTEĞİYLE AYAKTA

Aradan geçen 18 yılda 4 çocuk sahibi olan ve uyuşturucu bağımlısı olan kadının, tüm servetini tükettiği anlaşıldı.

Yıllardır devletin yoksullara yaptığı destekle hayatta kaldığı anlaşılan kadının, büyük servetini nasıl bitirdiği ise merak konusu oldu. İngiliz basını ise, servetin nasıl harcandığıyla ilgili ayrıntılı bir araştırma yayınladı.

Buna göre Rogers, servetinin büyük bir kısmını dövme yaptırmaya ve göğsüne silikon taktırma ameliyatlarına harcadı.

Rogers, kısa sürede erittiği servetini ise işte bunlara harcadı:

  • 550 bin sterlin: Anne-babası, büyükanne-büyükbabası ve kendisi için ev
  • 300 bin sterlin: Kıyafet, makyaj malzemesi, kuaför masrafları ve dövme
  • 250 bin sterlin: Meksika ve Disneyland'ın da içinde olduğu çeşitli tatiller
  • 190 bin sterlin: Ailesine verdiği hediyeler ve borç paralar
  • 188 bin sterlin: Eski erkek arkadaşları için yaptığı harcamalar
  • 85 bin sterlin: Range Rover ve BMW'nin de aralarında olduğu çeşitli arabalar
  • 50 bin sterlin: Avukat masrafları
  • 18 bin sterlin: Üç silikon ameliyatı

Rogers'ın yıllar içinde bu yolla erittiği serveti, hiç yatırım yapmamasıyla da oldukça eleştiri topladı. Daha önce ülke basınına yaptığı açıklamalarda yaptığı seçimlerden üzüntü duyduğunu belirten İngiliz kadın, verdiği demeçlerde defalarca "paranın mutluluk getirmediğini" vurgulamıştı.

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İngiltere’nin en genç şans oyunu kazananıydı... Şimdi bu halde
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