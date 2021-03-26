İşverenden son maaş zulmü

ABD'nin Georgia eyaletinde işten ayrılan Andreas Flaten, son maaşını 90 bin adet madeni para halinde aldı. Fayetteville şehrinde yaşayan Flaten, araba parçası satan A OK Walker mağazasındaki işinden Kasım 2020'de çıkarılmıştı. Flaten, işten çıkarken çalıştığı dönemde kendisine ödenmesi gereken son maaşını alamadığını, birçok yetkili birim ve kuruluşla irtibata geçerek uzun süre parasını almaya çalıştığını anlattı. Kendisi hakkında yapılan şikâyetten bunalan patron, çalışanına ödemesi gereken 915 doları intikam almak amacıyla sıra dışı bir şekilde ödedi.Flaten, bir gün yeni başladığı işine gitmek için evden çıktığında bahçesinde içi madeni para dolu bir el arabası gördüğünü söyledi. Hepsi yağ içinde kalmış madeni para yığınının üstündeyse "Defol git" yazılı bir not vardı. İşvereninin yaptığına "Çok çocukça bir davranış" diye tepki gösteren Flaten, el arabasını evinin garajında tutuyor.Flaten, el arabasında hesaplarına göre 230 kg ağırlığında, toplamda 91 bin 515 madeni para olduğunu söyledi. Madeni paraları günlerdir deterjan, sirke ve suyla temizlediğini söyleyen Flaten "Bu kimyasallarla bile paralar çok zor temizleniyor. Zaten kazanmak için çalıştığım parayı kullanabilmek için yine bir ton iş yapmam gerekecek. Bu hiç adil değil" dedi. Adının açıklanmamasını isteyen patron ise gazetecilere, "Ben sadece ödemeyi yaptım. Gerisine karışmam" dedi. DIŞ HABERLER