Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Joe Biden’dan Doğu Akdeniz çıkışı! Yunanistan’a açık mesaj
Giriş Tarihi: 26.3.2021 09:16

’dan çıkışı! ’a açık mesaj

AA
Joe Biden’dan Doğu Akdeniz çıkışı! Yunanistan’a açık mesaj

ile ’de sürdürdüğü gerilimli ilişkiyi dünya sahnesine taşıyan ve bölgede kendine destek arayan , ile olan ilişkilerini sıkı tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda bölgede ortak askeri tatbikatını duyuran ve uçak gemisini ’e demirleyen ABD cephesinden yeni bir hamle de ’dan geldi. Yunan Başbakan Miçotakis ile görüşen Biden, “istikrar” mesajı verdi.

ABD'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek çabaları devam ediyor. Türkiye ile olan ilişkilerinde gerilimi artıracak hareketlerde bulunan ve kendine destek arayan Yunanistan, ABD'nin desteğini almıştı. Bölgede ABD Kuvvetleri'nin de katılımıyla ortak askeri tatbikat gerçekleştiren Yunanistan'la, şimdi de ABD Başkanı Joe Biden görüştü.

"BAĞLARIMIZI DERİNLEŞTİRELİM"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Miçotakis'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Biden'ın Yunanistan'ın 200. bağımsızlık yıl dönümü için Miçotakis'i kutladığına ve iki ülke arasındaki "güçlü ikili bağların derinleştirilmesi" için bağlılığını dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın iki ülke arasında artan savunma iş birliğine de dikkati çektiği aktarıldı.

Miçotakis ve Biden'ın sürdürülebilir bir ekonomi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi. Ayrıca iki lider enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar dahil ortak çıkar konularında koordinasyon yapılması konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Joe Biden’dan Doğu Akdeniz çıkışı! Yunanistan’a açık mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA