Joe Biden’dan Doğu Akdeniz çıkışı! Yunanistan’a açık mesaj

Miçotakis ve Biden'ın sürdürülebilir bir ekonomi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi. Ayrıca iki lider enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar dahil ortak çıkar konularında koordinasyon yapılması konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

.