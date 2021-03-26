Macron Türkiye’ye saldırmaya devam ediyor! İddialarını yineledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi. Birkaç gün önce yayımlanan röportajında Türkiye hakkında söylediklerinin gözlem olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük." diye konuştu.

CAMİ YARDIMINA TEPKİ GÖSTERDİ

Macron, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Strasbourg'da İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için yaptığı 2,5 milyon avroluk para yardımı nedeniyle Strasbourg Belediyesine ve Başkanı Jeanne Barseghian'a verdiği tepkide haklı olduğunu savundu.