Paris’in ortasına kamp kurdular! Fransız hükümetine tepki

Fransa'da, çoğunluğu Afganların oluşturduğu ve aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu düzensiz göçmenler, içinde bulundukları kötü koşullar konusunda hükümete seslerini duyurmak için başkent Paris'in göbeğinde kamp kurdu.
"Dayanışma gecesi" kapsamında birçok derneğin öncülüğünde düzensiz göçmenler Paris'in Republique Meydanı'na gelerek içinde bulundukları kötü koşullar nedeniyle hükümete tepki gösterdi. Meydanda kamp kuran düzensiz göçmenlerin çoğunluğu Afganlar, kadın ve çocuklardan oluşuyor.
"GÖRÜNMEYENİ GÖRÜNÜR HALE GETİRDİK"
Afganistan Çocukları Derneği Başkanı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar yapan "Requisitions" kolektifin üyesi Reza Jafari, yaptığı açıklamada, "Göçmenler derneklerle beraber Paris'teki durumlarının görünür olması için bu eylemi yaptı.
Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement göçmenlerin Paris'te çadır kurmasını yasakladığı için ancak Paris çevresinde çadır kurabiliyorlar. Bu akşam görünmeyeni görünür hale getirmek istedik." diye konuştu.
Bu gecenin dayanışma gecesi olduğunu ifade eden Jafari, Paris Belediyesi'nin bu gece sokaklarda yaşayanların sayısı belirlemek için bir çalışma yaptığını ve onların işini kolaylaştırmak için meydanda kamp kurduklarını belirtti.
"POLİSLER GÖÇMENLERİ DÖVÜYOR"
Jafari, düzensiz göçmenlerin Kasım 2020'de de bu meydanda kamp kurduğunu hatırlatarak, "Çok kötü geçmişti ve şiddetliydi. Bu göçmenler polisten korkmuyor. Her gün ve her akşam köprülerin altında yaşam mücadelesi veriyor. Polisler köprülerin altına geldiklerinde çadırları dağıtmaktan, göçmenleri copla dövmekten ve onlara biber gazı kullanmaktan çekinmiyor." dedi.
Düzensiz göçmenlerin iltica talebinde bulunduklarını ifade eden Jafari, göçmenlerin temel hakkının barınacak yere sahip olması olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti. Jafari, "İnsan hakları ülkesinde ailelerin köprülerin altında kalması kabul edilemez." yorumunu yaptı.
SIĞINMACILARA BİBER GAZI SIKILMIŞTI
Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Kasım 2020 gecesi, polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.
İçişleri Bakanlığı, alandaki gazetecilere de şiddet uygulayan polis ve jandarmanın görüntülerinin gündem olması üzerine soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi de sığınmacılara desteklerini ifade ederek polis şiddetini kınamıştı.