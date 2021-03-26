Son dakika haberi: Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması! İşte dünyanın normale döneceği tarih...

Son dakika haberi... Tüm dünyada coronavirüs aşılama çalışmaları hızla sürerken, dünyanın yeniden normale döneceği tarih de merakla bekleniyor. Polonya merkezli Gazeta Wyborcza gazetesi ve TVN24 televizyonunun sorularını yanıtlayan Gates, "2022'nin sonunda tamamen normale dönmüş olmalıyız," dedi ve koronaviras aşılarının, pandeminin neden olduğu trajediyi sonlandıracağını belirtti.
125 MİLYON KİŞİ ENFEKTE OLDU
Bill Gates, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, yeryüzünde milyonlarca kişinin ölümüne, "bir savaştan çok, hızla yayılabilen bir virüs"ün neden olabileceğini söylemişti. Bugüne kadar elde edilebilen verilere göre, Covid-19 nedeniyle küresel düzeyde 125 milyon kişi koronavirüsten enfekte oldu ve yaklaşık 1.2 milyon kişi yaşamını yitirdi.
Microsoft Corp başkanlığından 2014 yılında ayrılan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Covid-19 salgınınıyla küresel düzeyde mücadeleyi desteklemek için en az 1.75 milyar dolar taahhüt etti. Bu kaynak, bazı aşı üreticilerinin, tanıların ve potansiyel tedavilerin desteklenmesini içeriyor.
2021'İN SONUNA KADAR...
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Aşılar ve Bağışıklama Birliği (GAVI) tarafından desteklenen ve yoksul ülkelerin aşıya erişimini sağlamak için hazırlanan COVAX, 2021 sonuna kadar düşük gelirli ülkeler için 2 milyar aşı dozu sağlamayı hedefliyor.
HİNDİSTAN'DA ÇİFT MUTANT TESPİT EDİLDİ
Hindistan'ın batı eyaletlerinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Çift mutant" (Double mutant) varyantının tespit edildiği bildirildi.
US News'in, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Kovid-19'dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra'dan alınan örneklerden 206'sında Kovid-19'un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.
Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi'deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı. Brezilya Sağlık Bilim Kurulu tarafından yapılan araştırmalarda, Covid-19'un mutasyona uğramış 3 türünün tespit edildiği belirtildi.
Uzmanlar, ülke genelinde aşılanmış kişilerin, aşılanmamış kişilerle olan etkileşiminden dolayı "güçlü bir üreme alanı" oluşurken, yeni mutasyonların virüse karşı oluşan antikorları etkisizleştirmesinden korkuluyor.
DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ
Virüs mutasyonları takip eden uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı.
VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Brezilya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 158 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede, toplam can kaybı 298 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 12 milyon 136 bin 615'e ulaştı.