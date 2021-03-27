ABD’de 400 bin ölüm önlenebilirdi

ABD'dekiBrookings Enstitüsü'nde yapılan bir konferansta, eski başkan Donald Trump yönetiminin koronavirüsle mücadeledeki yetersizliğinin can kayıpları ve mali kayıpları artırdığını ortaya koydu. Araştırmalara göre, daha etkili bir sağlık stratejisiyle 400 bin kadar ölümün ve milyarlarca dolarlık federal harcamanın önüne geçilebilirdi.ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri ile yaptığı görüşmede, ABD-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması mesajı verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Başkan Biden Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda da AB ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini vurguladı" denildi.