Dev piton yılanı aniden saldırdı! Dehşet anları böyle görüntülendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi, yumurtalarını koruyan dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı. Hayvanat bahçesi sahibinin hayat kurtaran refleks ise kameraya yansıdı.
DEV PİTON İLE İMTİHAN
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayvanat bahçesinin dev piton ile imtihanına ait görüntüler viral oldu.
BİRKAÇ YUMURTASINI ALMAYA KALKTI
Sürüngen Hayvanat Bahçesi Sahibi Jay Brewer, yumurtalarını koruyan bir pitona ait birkaç yumurtasını almaya kalktı.
Hayvanat bahçesindeki dev piton yılanı saldırısı dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu
YILANIN SALDIRISINA UĞRADI
Yumurtaları korumak için alan Brewer elindeki çubuk yardımıyla dev pitonu itmeye çalıştığı sırada, yılanın saldırısına uğradı.