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Giriş Tarihi: 27.3.2021 17:08 Son Güncelleme: 27.3.2021 17:21

Dev aniden saldırdı! böyle görüntülendi

DHA
Dev piton yılanı aniden saldırdı! Dehşet anları böyle görüntülendi

’nin  eyaletinde ’nin sahibi , dev piton yılanının saldırısına uğradı. Yumurtalarını koruyan dev pitonun saldırısına uğrayan Brewer, refleksi sayesinde son anda kendini kurtardı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi, yumurtalarını koruyan dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı. Hayvanat bahçesi sahibinin hayat kurtaran refleks ise kameraya yansıdı.

DEV PİTON İLE İMTİHAN

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayvanat bahçesinin dev piton ile imtihanına ait görüntüler viral oldu.

BİRKAÇ YUMURTASINI ALMAYA KALKTI

Sürüngen Hayvanat Bahçesi Sahibi Jay Brewer, yumurtalarını koruyan bir pitona ait birkaç yumurtasını almaya kalktı.

Hayvanat bahçesindeki dev piton yılanı saldırısı dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu

YILANIN SALDIRISINA UĞRADI

Yumurtaları korumak için alan Brewer elindeki çubuk yardımıyla dev pitonu itmeye çalıştığı sırada, yılanın saldırısına uğradı.

SON ANDA KURTULDU

Pitonun saldırısından refleksi sayesinde son anda kurtulan Brewer, amacının sadece bir kaç yumurtayı güvenli bir yere taşımak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Brewer'ın pitonun saldırısından kurtulma anları ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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Dev piton yılanı aniden saldırdı! Dehşet anları böyle görüntülendi
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