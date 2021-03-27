İngiltere eski Dışişleri Bakanı Straw'dan çarpıcı Kıbrıs çıkışı: Tek taraflı AB üyeliği yanlı!

LONDRA KKTC'Yİ TANIMA YOLUNDA BİR ADIM ATMALI

Bu durumda bir devlet olarak KKTC'nin bütün kriterleri karşıladığını ancak devlet olarak kabul edilmediğini de söyleyen Straw, bu noktada İngiltere hükümetinin KKTC'yi tanıma yolunda bir adım atması gerektiğini ve doğrudan uçuşları başlatabileceğini belirtti. İki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm arayışlarının bir sonuca ulaşamadığını da kaydeden Jack Straw, Güney Kıbrıs'ın Kuzey'i kendine dahil etmek istediğini belirtti. İki devletli bir çözümün öncelikle akıllarda oturması gerektiğini söyleyen Straw, özellikle iki toplumlu yapılarda toplumların birbirleri ile normal bir şekilde yaşayabilmeleri açısından bunun daha kolay olduğunu vurguladı. Straw, "Kovid'i bir kenara bırakırsak eğer, halkın iç içe kaynaşabilmesi lazım. Ama tabii ki üst düzey yöneticiler olsun, milletvekilleri olsun, bakanlar olsun İngiltere'de de iki devletli çözüm anlamında çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu. İngiltere'nin bu noktada önemli bir role sahip olduğuna da işaret eden Straw, Kıbrıs'ta imza sahibi bir devlet olduklarını hatırlattı.