Kahire'de bina çöktü! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü. Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.