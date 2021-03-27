Kahire'de bina çöktü! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü. Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 23 KİŞİ YARALANDI
Olayda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yıkıldığı sırada binada bulunan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi alınamazken, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı ifade edildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.