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Giriş Tarihi: 27.3.2021 23:55 Son Güncelleme: 28.3.2021 00:08

'de bina çöktü! Ölü sayısı 18'e yükseldi

AA
Kahire'de bina çöktü! Ölü sayısı 18'e yükseldi

'ın başkenti 'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü. Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 23 KİŞİ YARALANDI

Olayda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yıkıldığı sırada binada bulunan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi alınamazken, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.

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Kahire'de bina çöktü! Ölü sayısı 18'e yükseldi
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