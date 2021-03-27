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Haberler Dünya Haberleri Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı
Giriş Tarihi: 27.3.2021 08:42

’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

AA
Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

'nın güneybatısındaki yönetim bölgesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'da Cauca'ya bağlı Corinto ilçesinde, belediye binası yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu çoğu belediye çalışanı çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, 17 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yaralılar, civardaki hastanelerde tedavi altına alınırken patlamanın etkisiyle çevredeki evler ve iş yerleri büyük zarar gördü.

"TERÖRİZM KORKAKLARIN SİLAHIDIR"

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Terörizm korkakların silahıdır. Güvenlik güçlerine suçluların bulunması için talimatları verdim. Nerede olursa olsun terörizmle acımasızca mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Savunma Bakanı Diego Molano Aponte güvenlik birimleriyle saldırıyı görüşmek için bölgeye hareket edeceğini duyurdu.

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Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı
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