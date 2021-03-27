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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Küstah öğretmen açığa alındı

Küstah öğretmen açığa alındı
İngiltere'nin West Yorkshire bölgesindeki Batley kentindeki bir okulda görevli öğretmenin derste Hz. Muhammed karikatürlerini göstermesi tepki topladı. Öğrencilerin durumu anlattığı veliler, okul önünde protesto gösterisi düzenleyerek öğretmenin istifasını istedi. Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada derste kullanılan "uygunsuz kaynak" için özür diledi ve öğretmenin açığa alındığını söyledi. İskan Bakanı Robert Jenrick ise küstah öğretmene sahip çıkarak, "öğretmenlerin korkutulmamasını" istedi.
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Küstah öğretmen açığa alındı
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