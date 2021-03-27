Kuzey Kore'den ABD'ye sert cevap: Başlarına iyi şeyler gelmeyebilir!

Biden, 25 Mart'ta Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesine ilişkin, "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimiz ile iletişim halindeyiz. Gerilimi tırmandırmak isterlerse, uygun bir yanıt veririz. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırım. Bu diplomasi ancak nükleerden arınma ile sonuçlanmalı." ifadesini kullanmıştı.