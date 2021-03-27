Merkel’den Türkiye itirafı: Temasta olmaya ihtiyacımız var

AVRUPABirliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile her düzeyde temasta olmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin sunduğu raporun Türkiye ile çok yönlü ilişkileri ortaya koyduğunu vurgulayan Merkel, geçen yıl Akdeniz'in doğusundaki gerginliğin giderilmesinden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi. Diğer taraftan Türkiye'deki iç politikadaki gelişmelere baktıklarını ve endişelerin dile getirildiğini kaydeden Merkel, "Görüş ayrılığına rağmen sessizlik bir cevap olamaz. Aksine Türkiye ile her düzeyde temaslara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.Bu temasların görüş ayrılıkları kadar ortak çıkarlar üzerine konuşmak için de gerekli olduğuna işaret eden Merkel, görüşmelerde ele alınan önemli maddenin AB-Türkiye mutabakatı olduğunu söyledi. Merkel, bu mutabakatın yasa dışı göçü azalttığını, insan kaçakçılarının faaliyetlerini zorlaştırdığını ve özellikle çok sayıda sığınmacıya yardım ettiğini belirtti. Merkel, "Şimdi fiilen karar verdiğimiz 2 aşamalı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Şimdi ilk adımı atıyoruz ve ilişkileri daha fazla geliştirmek için bir karar veriyoruz ve haziranda başka kararlar vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk yetkililerle görüştüklerini söyledi. AB Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Michel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi ümit ettiklerini belirterek, "Bizim için Türkiye'nin olumlu ve ılımlı tutumunu devam ettirmesi önem taşıyor. Diyaloğun verimli olmasını umuyoruz" dedi.