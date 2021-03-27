Mısır’da iki tren çarpıştı: 32 ölü

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentine bağlı Tahta ilçesinde iki yolcu treni çarpıştı. Feci kazada en az 32 kişi hayatını kaybetti, 165 kişi yaralandı. Mısır Demiryolu İdaresi'nden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce trenlerden birinin bazı vagonlardaki acil durum freninin çekilmesi sonucu durduğu, diğer trenin de bu sırada çarptığı belirtildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ihmal, yolsuzluk veya suistimalle kazaya neden olan herkesi istisnasız cezalandırma vaadinde bulundu.Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir makinistlerin ihtiyaten göz altına alınması emri vererek acilen bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Başbakan Mustafa Medbuli ile Ulaştırma, Eğitim, Yerel Kalkınma ve Sosyal Dayanışma bakanları da Suhac kentine hareket etti. Başbakan Medbuli, kazada ölenler için 100 bin cuneyh (yaklaşık 51 bin TL), yaralananlar için de 40 bin cuneyh (yaklaşık 20 bin TL) tazminat ödeyeceklerini açıkladı. Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.Türkiye de kazanın ardından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan mesajlarda, "Dost ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar" dileğinde bulunuldu.