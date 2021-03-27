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Haberler Dünya Haberleri Mısır'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Dehşet anları kamerada!
Giriş Tarihi: 27.3.2021 11:07 Son Güncelleme: 27.3.2021 11:12

'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Dehşet anları kamerada!

DHA
Mısır'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Dehşet anları kamerada!

’da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybetti, 165 kişinin de yaralandı. Korkunç kazaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Mısır'da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Mısır'ın güneyinde başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde dün iki trenin çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kazaya ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tren istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki trenin kafa kafaya çarpıştığı anlar görüldü. Sağlık Bakanlığı, 36 ambulansın kaza alanına gönderildiğini açıklayarak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

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Mısır'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Dehşet anları kamerada!
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