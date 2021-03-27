Süper soğuk fırtına: Sıfırın altında 111 derece ile rekor kırıldı

BBC'de yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, bu duruma "overshooting top" adı verildiğini, bulutun tepe noktasının Tropopoz tabakasını aştıktan sonra bu yükseliş sırasında her kilometrede 7 derece soğuduğunu belirtiyor. Proud, üç yıl önceki örnekte Tropopozu aşan bulutun, 13 - 14 derece daha soğuk olduğunu ifade etti. Meteorolojistler, bu sıra dışı durumda bazı ek faktörlerin katkıda bulunduğunu değerlendiriyor.