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Giriş Tarihi: 27.3.2021 15:57 Son Güncelleme: 27.3.2021 16:15

: Sıfırın altında 111 derece ile rekor kırıldı

DHA
Süper soğuk fırtına: Sıfırın altında 111 derece ile rekor kırıldı

'un güneyinde 'ne ait Noaa-20 uydusu tarafından kaydedilen sisteme ilişkin yapılan araştırma Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından 3 yıl sonra yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; 2018 yılında 'nun batısında oluşan tropik fırtınanın en yukarısında sıcaklık değeri -111 derece olarak ölçüldü. Bu değerin rekor bir seviye olabileceği değerlendiriliyor.

Ekvator'da ABD'ye ait Noaa-20 adlı uydu tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen araştırmada süper soğuk fırtınada, -111 derece ile sıcaklık rekoru kırıldığı açıklandı.

REKOR SEVİYE

Aralık 2018 yılında Ekvator'un güneyinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Noaa-20 uydusu tarafından kaydedilen sisteme ilişkin yapılan araştırma Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından 3 yıl sonra yayımlandı. Yayımlanan rapora göre Pasifik Okyanusu'nun batısında oluşan bu tropik fırtınanın en yukarısında sıcaklık değeri -111 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar söz konusu değerin rekor bir seviye olabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar hava akımının çok kuvvetli olduğunu ifade ederken, atmosferin en alt tabakasına (troposfere) ulaşması ile genellikle düzleştiğini ve örs benzeri bir şekle büründüğünü dile getirdi.

BBC'de yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, bu duruma "overshooting top" adı verildiğini, bulutun tepe noktasının Tropopoz tabakasını aştıktan sonra bu yükseliş sırasında her kilometrede 7 derece soğuduğunu belirtiyor. Proud, üç yıl önceki örnekte Tropopozu aşan bulutun, 13 - 14 derece daha soğuk olduğunu ifade etti. Meteorolojistler, bu sıra dışı durumda bazı ek faktörlerin katkıda bulunduğunu değerlendiriyor.

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Süper soğuk fırtına: Sıfırın altında 111 derece ile rekor kırıldı
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