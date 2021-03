Süveyş Kanalı'nda kriz büyüyor! Kurtarma çalışmalarında yeni sorun ortaya çıktı

Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor. Dünya ticaretine günlük 10 milyar dolar zarar veren dev yük gemisini kurtarma çalışmalarında yeni bir sorun ortaya çıktı. Kanalda oluşan çekilme nedeniyle aksadığı kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, düzenlediği basın toplantısında, karaya oturarak tüm dünyada deniz ticaretini etkileyen "The Ever Given" isimli gemiyi yeniden yüzdürmek için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

KANAL ÇEKİLDİ

Rabi, gemiyi saplandığı yerden kurtarmak için çalışan ekiplerin 26 Mart Cuma akşamı, geminin motorlarından birini çalıştırmayı başardığını ancak kanalda yaşanan çekilme nedeniyle geminin ön kısmından daha çok toprak çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.