Süveyş Kanalı'nda kriz büyüyor! Kurtarma çalışmalarında yeni sorun ortaya çıktı

GÜNLÜK MALİYETİ 12-14 MİLYON DOLAR

Rabi, geminin karaya oturması nedeniyle kanalın kuzey ve güneyinde 321 geminin geçiş için beklemek zorunda kaldığını, bunun Süveyş Kanalı İdaresine günlük maliyetinin 12-14 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Rabi ayrıca, kanal idaresinin uğradığı mali kayıp nedeniyle gemiyi işleten şirkete para cezası uygulanıp uygulanmayacağına dair soruyu, "Bunun için henüz erken. Bu konuda hukuki danışmanlığa ihtiyaç var. Şu an en önemli görevimiz kanal trafiğini açmak." diye yanıtladı.