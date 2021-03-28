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Giriş Tarihi: 28.3.2021 11:43

Dışişleri Bakanı ’dan açıklaması: Dehşete düştük

AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Myanmar açıklaması: Dehşete düştük

’da askeri darbe karşıtı protestolar sürerken, ülkede silahlı güçler tarafından öldürülenlerin sayısı giderek artıyor. Geçtiğimiz bir gün içinde 114 göstericinin çatışmalarda hayatını kaybetmesi dünya genelinde şok etkisi yaratmışken, son eklenen rakamlarla birlikte ölü sayısı 380’i geçti. Giderek şiddetin arttığı ülkedeki olaylara dair konuşan Dışişleri Bakanı , ABD hükümetinin Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan darbe karşıtı gösterilere müdahalesinden dehşete düştüklerini belirtti.

"DEHŞETE DÜŞTÜK"

Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük, cunta, azınlığa hizmet için insanların hayatını feda ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Blinken, Myanmar'ın cesur halkının ordunun terör saltanatını reddettiğini ifade etti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin 27 Mart'taki silahlı müdahalesi sonucu 114 kişi hayatını kaybetmişti.

NELER OLMUŞTU?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Myanmar açıklaması: Dehşete düştük
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