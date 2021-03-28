Arap Partisi İsrail’in kaderini belirleyecek

İsrail'de iki yıl içinde dördüncü kez yapılan seçimlerin ardından belirsizlik sürerken sürpriz bir çıkış yapan Arap partisi 'Birleşik Arap Listesi (RAM)' yeni hükümet kurulması için kilit rol oynayabilecek pozisyona gelmeyi başardı. Ne Başbakan Binyamin Netanyahu ne de muhalefet hükümeti kurabilmek için 120 üyeli parlamentoda 61 milletvekili çıkaramadı. İslamcı bir parti olarak bilinen RAM ise, kazandığı beş sandalyeyle yeni hükümet yapısını baştan aşağı değiştirebilecek duruma geldi. Daha önce Ortak Arap Listesi Bloku bünyesinde seçimlere giren ancak blok içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle seçimlere tek başına girme kararı alan RAM, eğer işbirliği yapmaya yanaşırsa Netanyahu'yu istediği zafere taşıyabilir. Ancak, Netanyahu iktidarını bitirmek isteyen muhalefetle birlikte davranarak ülke siyasetinde yeni bir dönemin başlamasına da imza atabilir.Muhafazakâr bir Müslüman lider olarak bilinen Mansur Abbas'ın liderlik ettiği RAM, Gazze'yi yöneten Hamas ile benzer bir İslami çizgiye sahip. 1996'da kurulan RAM, İsrail parlamentosu Knesset'te istikrarlı şekilde sandalye kazanmayı başardı. 2009 yılında Merkezi Seçim Kurulu, RAM'ın seçimlere girmesini yasakladı ancak Yüksek Mahkeme bu kararı daha sonra geri çevirdi. 2020'de parti, İsrail'deki Arap siyasi partilerinin ittifakı olan Birleşik Arap Listesi'nin parçası olarak seçime girdi. Koalisyon eşi benzeri görülmemiş bir çıkış yaparak 15 sandalye kazanmayı başardı. RAM, 28 Ocak 2021'de tek başına seçime girmek için ittifaktan ayrıldı. Partinin kararı Arap toplumunda tartışma yaratsa da RAM'ın seçimlerde belirleyici pozisyona ulaşmasını sağladı.RAM'ın 46 yaşındaki lideri Mansur Abbas, seçim başarısıyla İsrail'in son dönem siyasi yaşamında önemli bir dönemecin merkezinde yer alıyor.