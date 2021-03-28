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Haberler Dünya Haberleri "Bir Türk daha eksildi" mesajı tepki çekmişti! Hollanda'da polisin Türk kızı hakkındaki ırkçı sözleri protesto edildi
Giriş Tarihi: 28.3.2021 19:53 Son Güncelleme: 28.3.2021 20:04

"Bir Türk daha eksildi" mesajı tepki çekmişti! 'da polisin Türk kızı hakkındaki ırkçı sözleri protesto edildi

AA
Bir Türk daha eksildi mesajı tepki çekmişti! Hollanda'da polisin Türk kızı hakkındaki ırkçı sözleri protesto edildi

'da, polis teşkilatındaki polislerin 16 yaşındaki Hümeyra E.'nin ölümüyle WhatsApp grubu üzerinden yaptıkları görüşmelerde, "Bir Türk daha eksildi" ifadeleri büyük tepki çekmişti. Söz konusu olayın ardından Rotterdam Emniyet Müdürü , genç kızın ailesinden ve Türk toplumundan özür dilemişti. Bugün Hollanda'da, polislerin, öldürülen 16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı yorumuna karşı protesto gösterisi düzenlendi. İşte detaylar...

Rotterdam kentindeki Marconi Meydanı'nda bulunan polis teşkilatı önünde toplanan yüzlerce gösterici, "ırkçı polislerin ihraç edilmesi" talebiyle slogan atarak, dövizler taşıdı.

POLİSLERİN GÖREVDEN İHRAÇ EDİLMESİ İSTENDİ

BIJ1 Rotterdam Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, 2019'da sosyal medya grubunda 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili, "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullanan, azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç edilmesi istendi.

"IRKÇILARLA KONUŞMAYACAKSIN ONLARI DURDURACAKSIN"

Hümeyra E'nin ailesinin ve yakınlarının da Türk bayrağı ile katıldığı gösteride, "Polis şiddetine ve ırkçılığına karşı" ve "Irkçılarla konuşmayacaksın, onları durduracaksın" yazılı pankartlar açan göstericiler, "Irkçılığı inkar etmek ırkçılıktır", "Bizi ırkçı polislere karşı kim koruyacak", "Polisten önce insan hakları" ve "Irkçılığa karşı beraber" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, Hümeyra E. için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Rotterdam Designcollege'da eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hümeyra E, tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulunmuş ancak şikayeti dikkate alınmamıştı.25 Mart'ta, Hollanda polisinin sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı basına yansımıştı.

Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söylemiş, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

Westerbeke ayrıca, teşkilatındaki polisler adına Türk toplumundan ve genç kızın ailesinden özür dilemişti.

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"Bir Türk daha eksildi" mesajı tepki çekmişti! Hollanda'da polisin Türk kızı hakkındaki ırkçı sözleri protesto edildi
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