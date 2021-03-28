Cunta, protestoculara ateş açtı: 100 ölü

Myanmar'dadarbecilere karşı düzenlenen protestolarda dün de katliam yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100 kişi hayatını kaybetti. Aktivist Keren Khin, "Ölen bazı protestocuların cesetleri askerler tarafından götürüldüğü için ölü sayısını tam olarak tespit edemiyoruz" açıklamasında bulundu. Ordu ile etnik grupların çatışmasında ise 10 asker yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısının 400'ü geçtiği belirtildi.Öte yandan Türkiye'nin yardım eli Arakanlılara ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'dan Arakanlı Müslümanlar için yola çıkan AFAD, TOKİ ve sağlık personelinin yanı sıra yardım malzemelerinin bulunduğu kargo uçağının Bangladeş'e vardığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı da sivillere yönelik aşırı şiddeti kınadı.ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği, Yangon kentindeki Amerikan Kültür Merkezi'ne de ateş açıldığını açıkladı.