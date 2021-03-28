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Haberler Dünya Haberleri Facebook’tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya şok! Koronavirüs paylaşımını affetmedi
Giriş Tarihi: 28.3.2021 11:06

’tan 'ya şok! paylaşımını affetmedi

AA
Facebook’tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya şok! Koronavirüs paylaşımını affetmedi

Sosyal medya platformu Fcebook’un daha önce de eski ’a yönelik yaptığı paylaşım silme olaylarına bir yenisi daha eklendi. , gibi bilgi yayılımın hızlı olduğu platformlarda, dünyayı etkisin altına alan salgınına ilişkin yanıltıcı ifadeler kullanıldığı tespit edilen birçok içerik anında kaldırılırken, devlet başkanları da bu engellemelerden payını alıyor. Son olarak ’nun Facebook hesabı, virüse iyi geldiğini iddia ettiği bir ilaca ilişkin paylaşımı nedeniyle askıya alındı.

Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını yeni tip koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

İLAÇTAN "MUCİZE" DİYE BAHSETMİŞTİ

Sosyal medya platformuna göre, Maduro, koronavirüse karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

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Facebook’tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya şok! Koronavirüs paylaşımını affetmedi
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