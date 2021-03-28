Fransa'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 37 bin 14 yeni vaka...

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

37 BİN 14 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 37 bin 14 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 545 bin 589'a ulaştığı bildirildi.

SON 24 SAATTE 131 CAN KAYBI

Son 24 saatte 131 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 94 bin 596'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 872'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 712 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANANLARIN SAYISI 8 MİLYONA YAKLAŞTI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 7 milyon 731 bin 452 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 670 bin 986 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.