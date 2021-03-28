Hindistan’da facia: Üst geçit yerle bir oldu

Hindistan'ın Gurugram şehrinde Gurugram-Dwarka otoyolu üzerindeki yapım aşamasında olan üst geçidin bir bölümü çöktü. 4 kişinin yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Hindistan'da üst geçit faciası yaşandı. Ülkenin Haryana eyaletindeki Gurugram kentinde yerel saatle 07.30'da bir otoyolda inşaat halindeki üst geçidin bir kısmı aniden çöktü.