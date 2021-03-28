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Giriş Tarihi: 28.3.2021 13:37

’da facia: Üst geçit yerle bir oldu

DHA
Hindistan’da facia: Üst geçit yerle bir oldu

’ın eyaletinde yaşanan kazada, yapım aşamasındaki bir üst geçit aniden çöktü. Üst geçitin inşasında çalışan işçiler ölümle burun buruna gelirken, kazayı görenler korku dolu anlar yaşadı.

Hindistan'ın Gurugram şehrinde Gurugram-Dwarka otoyolu üzerindeki yapım aşamasında olan üst geçidin bir bölümü çöktü. 4 kişinin yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Hindistan'da üst geçit faciası yaşandı. Ülkenin Haryana eyaletindeki Gurugram kentinde yerel saatle 07.30'da bir otoyolda inşaat halindeki üst geçidin bir kısmı aniden çöktü.

Daulatabad Polis Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, olayda yaralanan 4 işçinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İnşaat halindeki otoyolda meydana gelen çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoyolun çökmesinin ardından toz bulutlarının gökyüzünü kapladığı görüldü.

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Hindistan’da facia: Üst geçit yerle bir oldu
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