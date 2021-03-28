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Giriş Tarihi: 28.3.2021 20:03

'da uçakta korku dolu anlar! Acil iniş kapısını açmak isteyen yolcu son anda etkisiz hale getirildi

İHA
Hindistan'da uçakta korku dolu anlar! Acil iniş kapısını açmak isteyen yolcu son anda etkisiz hale getirildi

’da - seferini yapan bir uçata bulunan yolculardan biri inanılmaz bir olaya imza attı. Yolcu, uçak havada bulunduğu sırada bir anda acil iniş kapısını açmak istedi. Uçağı alarma geçiren kişi, mürettebat ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Hindistan'da Delhi-Varanasi seferini yapan SpiceJet'e ait uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçağın havada olduğu sırada bir yolcu uçağın acil iniş kapısını açmak istedi. Söz konusu yolcunun hareketi ile uçakta alarma geçilirken, mürettebat ve diğer yolcular söz konusu şahsı etkisiz hale getirdi.
Uçak güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı | Video

89 YOLCU BULUNUYORDU

Olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mürettebatın şahsı diğer yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirdiği ve uçağın Varanasi Havaalanına güvenli şekilde acil iniş yaptığı aktarıldı. Olay meydana geldiği sırada ise uçakta 89 yolcunun bulunduğu ifade edildi.



ŞAHIS POLİSE TESLİM EDİLDİ

SpiceJet tarafından yapılan açıklamada ise şahsın Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) ve SpiceJet'in güvenlik personeli tarafından uçağın Varanasi Havaalanına güvenli bir şekilde iniş yapmasının ardından polise teslim edildiği bildirildi. Yetkililer, şahsın psikolojik rahatsızlığı olabileceğini öne sürdü.

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Hindistan'da uçakta korku dolu anlar! Acil iniş kapısını açmak isteyen yolcu son anda etkisiz hale getirildi
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