Hollanda, Türk toplumundan özür diledi

Hollanda polisi, Türkleri hedef alan ırkçı ifadeden dolayı özür diledi. Teşkilatındaki polislerin 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E. nin ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesi ile ilgili açıklama yağan Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, "Şimdiden Hümeyra'nın ailesinden ve Hollanda'da yaşayan tüm Türk toplumundan samimiyetle ve içtenlikle özür diliyorum. Bunu aileye tekrar şahsen söylemek istiyorum. Sadece aileden değil tüm Türk toplumundan özür diliyorum çünkü bu olayın Türkler üzerinde çok büyük etki oluşturduğunu öğrendim" dedi. Westerbeke, polislerin uygun şekilde cezalandırıldığını kaydetti.