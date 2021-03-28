İspanya’da normale dönüş! Koronavirüse rağmen dev konser yapıldı

Avrupa'da koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden olan ve üçüncü dalga endişesinin yaşandığı İspanya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 75 bin 10 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 255 bin 324 vaka tespit edildi.

Ülkede, başkent Madrid'in ardından en fazla vaka ve can kaybı Barselona'da görülüyor.