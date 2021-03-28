Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İtalya’da polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı
Giriş Tarihi: 28.3.2021 15:33 Son Güncelleme: 28.3.2021 15:35

’da polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı

İHA
İtalya’da polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı

’nın kuzeyinde bulunan Bolzano kentinde bir polis helikopteri, kalkış yapacağı sırada teknik bir sorunla karşılaştı. Kendi etrafında dönmekten kurtulamayan ve sağa yatan helikopterin uğradığı kazaya ait görüntüler anbean görüntülendi.

İtalya'nın Bolzano kentinde polis helikopterinin kalkış sırasında kaza yaptığı, mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi.

2 PİLOT ŞANS ESERİ KURTULDU

İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı.

İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı | Video

İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya’da polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA