İtalya'da son 24 saatte 19 bin 611 Kovid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 272 bin 630 testte 19 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 532 bin 57'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 573 bin 325'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 679'ya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 297 artarak 107 bin 933'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 17 bin 950 artışla 2 milyon 850 bin 889'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 258 bin 640 oldu. Aşılananların 2 milyon 929 bin 678'inin ikinci dozu alanlar oluşturdu.