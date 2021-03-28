İtalya'nın Bolzano kentinde facianın eşiğinden dönüldü! Polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı!

İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında talihsiz bir kaza yaşandı. Eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopterde bir arıza meydana geldi.

İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı | Video

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA HELİKOPTER SAĞA DOĞRU YATTI

Henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı.

2 PİLOT YARA ALMADAN KAZAYI ATLATTI

İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.