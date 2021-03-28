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Giriş Tarihi: 28.3.2021 19:36 Son Güncelleme: 28.3.2021 19:44

'nın kentinde facianın eşiğinden dönüldü! Polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı!

İHA
İtalya'nın Bolzano kentinde facianın eşiğinden dönüldü! Polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı!

'nın şehrinde polis helikopteri, eğitim uçuşu öncesinde inanılmaz bir kaza yaptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, helikopter kalkış sırasında kendi etrafında döndü ve helikopter sağa doğru yattı. Bu sırada helikopterin pervanesi parçalandı. Yetkililer, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. İşte kameralara anbean yansıyan kazanın görüntüleri...

İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında talihsiz bir kaza yaşandı. Eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopterde bir arıza meydana geldi.

İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı | Video

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA HELİKOPTER SAĞA DOĞRU YATTI

Henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı.

2 PİLOT YARA ALMADAN KAZAYI ATLATTI

İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.

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İtalya'nın Bolzano kentinde facianın eşiğinden dönüldü! Polis helikopteri kalkış sırasında kaza yaptı!
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